India, esplosione in stazione di polizia: decine di morti

Mondo

Nella regione del Kashmir, in India, un’esplosione in una stazione di polizia ha provocato almeno 9 morti e 29 feriti. Lo scoppio è stato generato da un cumulo di esplosivi confiscato in precedenza dagli agenti. La maggior parte delle vittime erano poliziotti e funzionari della scientifica che stavano esaminando gli esplosivi.

Mondo

