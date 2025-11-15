Il 12 novembre l’aurora boreale è stata visibile sopra Labaroche, in Alsazia, durante una forte tempesta geomagnetica. Météo Suivi Alsace ha segnalato tre brillamenti solari con masse coronali dirette verso la Terra nelle 24-48 ore successive. L’intensità dell’evento ha reso le aurore visibili anche molto a sud rispetto al solito. Il cielo è rimasto in gran parte sereno, con solo alcune nebbie locali nel nord della regione.
Prossimi video
Aurora boreale in Alsazia: evento visibile fino a Labaroche
Mondo
Perù, proteste a Lima contro corruzione: giovani in piazza
Mondo
Los Angeles sotto due tempeste: alto rischio di frane
Mondo
Argentina, esplosione vicino a Buenos Aires: nessun morto
Mondo
Premio Balzan 2025, a Berna la cerimonia di consegna
Mondo
Sky TG24 Mondo, la puntata del 14 novembre 2025
Mondo
Terremoto Bbc,Trump: farò causa per una cifra tra uno e cinque miliardi
Mondo