Aurora boreale in Alsazia: evento visibile fino a Labaroche

Il 12 novembre l’aurora boreale è stata visibile sopra Labaroche, in Alsazia, durante una forte tempesta geomagnetica. Météo Suivi Alsace ha segnalato tre brillamenti solari con masse coronali dirette verso la Terra nelle 24-48 ore successive. L’intensità dell’evento ha reso le aurore visibili anche molto a sud rispetto al solito. Il cielo è rimasto in gran parte sereno, con solo alcune nebbie locali nel nord della regione.

