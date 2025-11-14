Stoccolma, bus si schianta contro pensilina: diversi morti

Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio nel quartiere Östermalm di Stoccolma, dove bus di linea a due piani si è schiantato contro una pensilina. Sul posto sono intervenuti i soccorsi. "Ci sono diversi feriti gravi, al momento non sappiamo quanti. Stiamo aiutando il personale dell'ambulanza sul posto", ha dichiarato Oscar Davila dei servizi di soccorso, come riporta il quotidiano svedese Aftonbladet. Secondo la polizia ci sono anche "diversi morti"
