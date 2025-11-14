Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Stoccolma, bus si schianta contro pensilina: diversi morti

Mondo

Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio nel quartiere Östermalm di Stoccolma, dove bus di linea a due piani si è schiantato contro una pensilina. Sul posto sono intervenuti i soccorsi. "Ci sono diversi feriti gravi, al momento non sappiamo quanti. Stiamo aiutando il personale dell'ambulanza sul posto", ha dichiarato Oscar Davila dei servizi di soccorso, come riporta il quotidiano svedese Aftonbladet. Secondo la polizia ci sono anche "diversi morti"

Prossimi video

Russia, donna minaccia con machete tassista per la musica. VIDEO

Mondo

Stoccolma, bus si schianta contro pensilina: diversi morti

Mondo

Gli Stati Uniti annunciano operazione anti-narcos in Venezuela

Mondo

Brasile, attivisti indigeni bloccano l'ingresso alla COP30

Mondo

Gaza, la pioggia allaga gli accampamenti degli sfollati

Mondo

Ucraina, raid russi sul paese, Mosca avanza a Pokrovsk

Mondo