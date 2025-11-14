Russia, robot umanoide Aidol cade durante presentazione. VIDEO

A Mosca il primo robot "umanoide" russo dotato di intelligenza artificiale è inciampato sul palco durante il suo debutto. Il robot, chiamato Aidol, ha tentato di alzare il braccio destro, ma ha perso l'equilibrio ed è caduto a faccia in giù sul palco.

L'amministratore delegato dell'azienda, Vladimir Vitukhin, ha dichiarato all'agenzia di stampa russa RBK che il robot era stato testato in diverse condizioni e che la caduta potrebbe essere avvenuta a causa di un'illuminazione insufficiente o di un malfunzionamento.