Russia, robot umanoide Aidol cade durante presentazione. VIDEO

Russia, robot umanoide Aidol cade durante la presentazione. VIDEO

Mondo

A Mosca il primo robot "umanoide" russo dotato di intelligenza artificiale è inciampato sul palco durante il suo debutto. Il robot, chiamato Aidol, ha tentato di alzare il braccio destro, ma ha perso l'equilibrio ed è caduto a faccia in giù sul palco.

Uno dei primi robot umanoidi in Russia è caduto sul palco durante la sua presentazione a Mosca. Il robot antropomorfo, noto come AIDOL, è crollato a terra poco dopo essere salito sul palco, mentre alzava una mano per salutare il pubblico. Il personale si è precipitato a proteggerlo da giornalisti e ospiti con delle tende nere.

L'amministratore delegato dell'azienda, Vladimir Vitukhin, ha dichiarato all'agenzia di stampa russa RBK che il robot era stato testato in diverse condizioni e che la caduta potrebbe essere avvenuta a causa di un'illuminazione insufficiente o di un malfunzionamento.

