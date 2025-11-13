Ucraina, continua la battaglia sul fronte di Pokrovsk

Il 12 novembre Ursula von der Leyen, intervenendo alla Plenaria del Pe, ha accusato Vladimir Putin di voler piegare l’Ucraina usando il freddo come strumento di guerra. La presidente della Commissione europea ha promesso oltre 2 gigawatt di elettricità e nuove attrezzature anti-drone per proteggere le infrastrutture di Kiev. Intanto sul fronte di Pokrovsk oltre 300 militari russi sono avanzati approfittando del maltempo, rendendo decisiva la battaglia per le sorti del Donetsk e l’intero Donbass.
