A Bucheon, circa 20 km a ovest di Seul, un camion leggero ha travolto un mercato all’aperto, percorrendo 150 metri tra le bancarelle prima di fermarsi. Almeno due persone sono morte e 18 sono rimaste ferite. L’autista, un uomo sulla sessantina, ha detto di aver perso il controllo del mezzo per un’improvvisa accelerazione
Prossimi video
Corea del Sud, camion travolge mercato vicino Seul
Mondo
Bataclan 10 anni fa: parla la mamma di Valeria Solesin
Mondo
India, inquinamento a livelli estremi a Nuova Delhi
Mondo
Trump firma la legge che chiude lo shutdown USA da record
Mondo
Anniversario Bataclan, attentati in Europa dal 2016 al 2018
Mondo
Ucraina, continua la battaglia sul fronte di Pokrovsk
Mondo
Ucraina, von der Leyen: offensiva d'inverno di Putin fallirà
Mondo