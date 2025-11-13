Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Corea del Sud, camion travolge mercato vicino Seul

Mondo

A Bucheon, circa 20 km a ovest di Seul, un camion leggero ha travolto un mercato all’aperto, percorrendo 150 metri tra le bancarelle prima di fermarsi. Almeno due persone sono morte e 18 sono rimaste ferite. L’autista, un uomo sulla sessantina, ha detto di aver perso il controllo del mezzo per un’improvvisa accelerazione

Prossimi video

Corea del Sud, camion travolge mercato vicino Seul

Mondo

Bataclan 10 anni fa: parla la mamma di Valeria Solesin

Mondo

India, inquinamento a livelli estremi a Nuova Delhi

Mondo

Trump firma la legge che chiude lo shutdown USA da record

Mondo

Anniversario Bataclan, attentati in Europa dal 2016 al 2018

Mondo

Ucraina, continua la battaglia sul fronte di Pokrovsk

Mondo