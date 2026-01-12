Offerte Sky
India, interrotto il lancio di un satellite per un’anomalia

Mondo

Il primo lancio satellitare del 2026 dell'Indian Space Research Organisation è stato interrotto a causa di un'anomalia riscontrata durante la terza fase del volo del razzo PSLV-62

Prossimi video

