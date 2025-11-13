Attentato Bataclan, la commemorazione di Macron a Parigi

Il presidente francese Emmanuel Macron ha reso omaggio alle vittime degli attacchi del 13 novembre 2015. Gli attentati, compiuti da un gruppo di uomini armati dello Stato Islamico, presero di mira una serie di locali provocando la morte di 130 persone. Accompagnato dalla sindaca di Parigi Anne Hidalgo, Macron ha deposto delle corone di fiori davanti ai caffè colpiti.
