Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Iraq, milioni di cittadini al voto per elezioni parlamentari

Mondo

In Iraq i cittadini si sono recati alle urne per esprimere il loro voto in occasione delle elezioni parlamentari. Il Paese ha iniziato a votare per i suoi politici nel 2005 dopo la caduta del regime di Saddam Hussein e le sue votazioni sono sempre più caratterizzate da una bassa partecipazione e un alto tasso di astensionismo.

Prossimi video

Iraq, milioni di cittadini al voto per elezioni parlamentari

Mondo

Leader siriano da Trump, accoglienza sobria ma calorosa

Mondo

Sky Tg24 Mondo, la tela di Al Sharaa e la visita alla Casa Bianca

Mondo

Medioriente, difficile l'avvio 'fase due' del piano di pace

Mondo

Sarkozy scarcerato, ex presidente francese torna a casa

Mondo

Esplosione a New Delhi, 8 morti e 20 feriti

Mondo