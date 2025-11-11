Iraq, milioni di cittadini al voto per elezioni parlamentari

In Iraq i cittadini si sono recati alle urne per esprimere il loro voto in occasione delle elezioni parlamentari. Il Paese ha iniziato a votare per i suoi politici nel 2005 dopo la caduta del regime di Saddam Hussein e le sue votazioni sono sempre più caratterizzate da una bassa partecipazione e un alto tasso di astensionismo.
