Messico, proteste a Uruapan dopo l’uccisione del sindaco

Il 7 novembre centinaia di residenti di Uruapan, nello Stato messicano di Michoacan, sono scesi in piazza chiedendo giustizia e sicurezza. Il sindaco Carlos Manzo, 40 anni, è stato assassinato il 1° novembre durante le celebrazioni del Día de Muertos da un uomo incappucciato. L’attacco ha scosso il Paese e acceso le proteste contro la violenza dei cartelli criminali. I cittadini denunciano estorsioni, rapimenti e omicidi nella regione.

