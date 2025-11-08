Il 7 novembre centinaia di residenti di Uruapan, nello Stato messicano di Michoacan, sono scesi in piazza chiedendo giustizia e sicurezza. Il sindaco Carlos Manzo, 40 anni, è stato assassinato il 1° novembre durante le celebrazioni del Día de Muertos da un uomo incappucciato. L’attacco ha scosso il Paese e acceso le proteste contro la violenza dei cartelli criminali. I cittadini denunciano estorsioni, rapimenti e omicidi nella regione.
Prossimi video
Messico, proteste a Uruapan dopo l’uccisione del sindaco
Mondo
Kharkiv, raid russo distrugge stazione di servizio; 5 feriti
Mondo
Louisville, 14 morti nel disastro aereo del cargo UPS
Mondo
Casa Bianca, visita del premier ungherese Orban
Mondo
Israele spinge per smantellare i tunnel di Hamas
Mondo
Droni, chiuso per 30 minuti l'aeroporto di Liegi
Mondo
Principe Harry a Toronto per evento a supporto dei veterani
Mondo