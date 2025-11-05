Perù, sciopero dei trasporti paralizza Lima per 24 ore

Un maxi sciopero ha bloccato per un giorno i trasporti pubblici di Lima e Callao, lasciando centinaia di pendolari a piedi. La protesta, guidata da associazioni di categoria, denuncia estorsioni e omicidi contro autisti e imprese. Il presidente José Jeri ha incontrato i leader del settore ad Acho, promettendo più sicurezza. La polizia è stata schierata nei punti critici della capitale.