Perù, sciopero dei trasporti paralizza Lima per 24 ore

Un maxi sciopero ha bloccato per un giorno i trasporti pubblici di Lima e Callao, lasciando centinaia di pendolari a piedi. La protesta, guidata da associazioni di categoria, denuncia estorsioni e omicidi contro autisti e imprese. Il presidente José Jeri ha incontrato i leader del settore ad Acho, promettendo più sicurezza. La polizia è stata schierata nei punti critici della capitale.
