Ucraina, a Odessa si prega in una chiesa scavata nelle rocce

Sotto le antiche strade di Odessa, tra i cunicoli delle catacombe, padre Dmytro Krasnobaiev guida la preghiera in una chiesa improvvisata scavata nella roccia. Un rifugio di silenzio e speranza dove i fedeli chiedono pace, mentre in superficie la guerra continua a devastare l’Ucraina
