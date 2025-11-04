Offerte Sky
Ucraina, a Odessa si prega in una chiesa scavata nelle rocce

Mondo

Sotto le antiche strade di Odessa, tra i cunicoli delle catacombe, padre Dmytro Krasnobaiev guida la preghiera in una chiesa improvvisata scavata nella roccia. Un rifugio di silenzio e speranza dove i fedeli chiedono pace, mentre in superficie la guerra continua a devastare l’Ucraina

