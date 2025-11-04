Guerra Ucraina, civili evacuati da Kostiantynivka

La polizia ucraina ha evacuato nove civili da Kostiantynivka, nella regione di Donetsk, mentre le forze russe intensificano gli attacchi sul fronte orientale. L’offensiva mira a spingere verso Kramatorsk e Sloviansk, ultime roccaforti ucraine nel Donetsk
