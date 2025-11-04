Elezioni a New York, favorito il dem Mamdani

New York va al voto per eleggere il nuovo sindaco. La sfida è tra il candidato democratico Zohran Mamdani, l'ex governatore Andrew Cuomo e il repubblicano Curtis Sliwa
