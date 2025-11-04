Dick Cheney, morto l'ex vicepresidente Usa a 84 anni

Dick Cheney, vicepresidente degli Stati Uniti dal 2001 al 2009 sotto George W. Bush, è morto a 84 anni. Figura chiave della “guerra al terrore”, sostenne l’intervento in Iraq e fu considerato il più influente vicepresidente moderno. Colpito da problemi cardiaci per tutta la vita, nel 2012 si era sottoposto a un trapianto di cuore. Negli ultimi anni era stato emarginato dal Partito Repubblicano per le sue critiche a Donald Trump