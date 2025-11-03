Offerte Sky
Ucraina, attacco aereo russo a Rodynske

Mondo

Un video diffuso dal Ministero della Difesa russo ha ripreso l'esecuzione di attacchi aerei da parte di Mosca sul villaggio ucraino di Rodynske. Le immagini mostrano il momento dello scoppio di numerosi ordigni tra gli edifici della città.

