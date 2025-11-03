Offerte Sky
Filippine, evacuazioni in corso per la tempesta Kalmaegi

Mondo

La tempesta tropicale Kalmaegi si è intensificata lunedì 3 novembre avvicinandosi alla costa orientale delle Filippine, costringendo a evacuazioni precauzionali nelle comunità costiere e di pianura.

