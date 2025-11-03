La tempesta tropicale Kalmaegi si è intensificata lunedì 3 novembre avvicinandosi alla costa orientale delle Filippine, costringendo a evacuazioni precauzionali nelle comunità costiere e di pianura.
Prossimi video
Terremoto in Afghanistan, danneggiata mosche blu
Mondo
Ucraina, attacco aereo russo a Rodynske
Mondo
Filippine, evacuazioni in corso per la tempesta Kalmaegi
Mondo
India, lanciato con successo satellite per le comunicazioni
Mondo
Proteste a Belgrado, scontri tra manifestanti e polizia
Mondo
Afghanistan, terremoto magnitudo 6.3: oltre 20 morti
Mondo
Tensioni Venezuela-Usa, Trump: “Maduro? Ha i giorni contati”
Mondo