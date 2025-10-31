New York, piogge record: strade allagate e veicoli sommersi

A New York numerosi video hanno ripreso veicoli sommersi muoversi lungo le strade allagate dalle forti piogge. Secondo la Direzione Emergenze della città alcune aree hanno registrato precipitazioni record, con 4,6 cm registrati a Central Park, superando il primato del 1917, e 5 cm all'aeroporto LaGuardia, battendo il precedente record stabilito nel 1955.