A Nyons, nel sud della Francia, due persone risultano disperse dopo l’esondazione di un fiume causata da forti piogge. Un video girato a Camaret-sur-Aygues mostra l’acqua torbida che travolge le strade. L’agenzia Vigicrues ha posto i dipartimenti di Drôme e Vaucluse in allerta arancione, segnalando livelli del fiume Aigues fino a 2,33 metri e possibili gravi conseguenze per l’area già saturata dalle piogge
Prossimi video
Gli abitanti di Taiwan: "L'incontro Trump-Xi non farà alcuna differenza"
Mondo
Trump dopo incontro con Xi: "Ci aiuterà con la guerra in Ucraina"
Mondo
Maltempo in Francia, esonda il fiume a Nyons: due dispersi
Mondo
Ucraina, diversi feriti in un attacco russo a Zaporizhzia
Mondo
Parigi, rapina al Museo del Louvre: altri cinque arresti
Mondo
Pakistan, multe fino a 4mila euro per combattere lo smog
Mondo
Uragano Melissa, vento forte e mareggiate alle Bahamas
Mondo