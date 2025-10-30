Maltempo in Francia, esonda il fiume a Nyons: due dispersi

A Nyons, nel sud della Francia, due persone risultano disperse dopo l’esondazione di un fiume causata da forti piogge. Un video girato a Camaret-sur-Aygues mostra l’acqua torbida che travolge le strade. L’agenzia Vigicrues ha posto i dipartimenti di Drôme e Vaucluse in allerta arancione, segnalando livelli del fiume Aigues fino a 2,33 metri e possibili gravi conseguenze per l’area già saturata dalle piogge