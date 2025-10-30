Incontro tra Trump e Xi Jinping: intesa commerciale vicina

Il 30 ottobre Donald Trump e Xi Jinping si sono incontrati per due ore a Busan, in Corea del Sud. Il presidente USA ha parlato di “un successo da 12 su 10”. Xi ha chiesto cooperazione tra grandi potenze e ringraziato per il ruolo USA nella tregua a Gaza. Trump ha annunciato la riduzione dei dazi e la sospensione cinese sui limiti alle terre rare. Ha aggiunto che i dazi statunitensi sulla Cina saranno ridotti dal 57% al 47% e che si recherà in Cina ad aprile
