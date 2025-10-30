Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Elezioni Paesi Bassi, testa a testa progressisti - destra

Mondo

Con il 98,6% dei voti scrutinati, i partiti D66 (progressista) e Pvv (destra) ottengono 26 seggi ciascuno. Rob Jetten, leader di D66, ha parlato di “pagina nuova per milioni di olandesi”, mentre Wilders, capo di Pvv ha annunciato che tenterà di formare una coalizione. D66 ha guadagnato 17 seggi rispetto al 2023, Pvv ne ha persi 11. L’affluenza è stata del 78,4%, una delle più alte d’Europa.

Prossimi video

Uragano Melissa, vento forte e mareggiate alle Bahamas

Mondo

Uragano Melissa ai Caraibi: colpite Haiti e Bahamas

Mondo

Valencia, funerale di Stato per vittime alluvione del 2024

Mondo

Elezioni Paesi Bassi, testa a testa progressisti - destra

Mondo

Uragano Melissa, Giamaica devastata: le immagini dei droni

Mondo

Brasile, proteste dopo retata record con oltre 130 morti

Mondo