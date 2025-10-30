Elezioni Paesi Bassi, testa a testa progressisti - destra

Con il 98,6% dei voti scrutinati, i partiti D66 (progressista) e Pvv (destra) ottengono 26 seggi ciascuno. Rob Jetten, leader di D66, ha parlato di “pagina nuova per milioni di olandesi”, mentre Wilders, capo di Pvv ha annunciato che tenterà di formare una coalizione. D66 ha guadagnato 17 seggi rispetto al 2023, Pvv ne ha persi 11. L’affluenza è stata del 78,4%, una delle più alte d’Europa.
