Vietnam, inondazioni record causano morti e dispersi

Il 29 ottobre piogge torrenziali hanno provocato gravi alluvioni in Vietnam centrale. Ci sono numerose vittime, molte persone risultano disperse. Le aree più colpite sono Danang, Hue e Hoi An, dove oltre 103.000 abitazioni sono state sommerse. I soccorsi continuano tra strade allagate e tetti sommersi. Le autorità prevedono nuove piogge intense nei prossimi due giorni.
