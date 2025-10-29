Messico in festa per San Giuda Taddeo, santo dei disperati

Il 28 ottobre migliaia di fedeli si sono riuniti alla chiesa di San Hipólito di Città del Messico per celebrare San Giuda Taddeo, patrono dei casi disperati. Statue, fiori e canti hanno animato la giornata di preghiera e condivisione. Molti devoti hanno raccontato miracoli ricevuti e portato statue come voto. Ogni 28 del mese si rinnova la devozione verso il santo, ma a ottobre c’è la ricorrenza più sentita.
