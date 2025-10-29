Offerte Sky
Londra, accoltella 3 persone uccidendone una: arrestato

Mondo

Arrestato il 22enne afghano che avrebbe accoltellato tre persone in una strada di Londra, uccidendo un uomo e ferendone due. L’aggressore, arrivato nel Regno Unito come migrante irregolare e poi regolarizzato, è ora in custodia. La polizia esclude un movente terroristico e invita a non diffondere speculazioni online

