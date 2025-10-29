Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

I cacciatori di uragani nell'occhio di Melissa

Mondo

Il 53° Squadrone di Ricognizione Meteorologica della Riserva dell'Aeronautica Militare degli Stati Uniti, gli "Hurricane Hunters", ha sorvolato l'uragano Melissa. I piloti hanno attraverso il muro di nubi della tempesta di categoria 5, in grado di produrre venti fino a 282 km/h.

Prossimi video

I cacciatori di uragani nell'occhio di Melissa

Mondo

Elezioni Paesi Bassi, Wilders in vantaggio nei sondaggi

Mondo

Corea del Sud, proteste contro la visita di Donald Trump

Mondo

Vietnam, inondazioni record causano morti e dispersi

Mondo

Raid israeliani su Gaza: decine di morti nonostante tregua

Mondo

Trump: non posso candidarmi per il terzo mandato

Mondo