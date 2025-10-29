Il 53° Squadrone di Ricognizione Meteorologica della Riserva dell'Aeronautica Militare degli Stati Uniti, gli "Hurricane Hunters", ha sorvolato l'uragano Melissa. I piloti hanno attraverso il muro di nubi della tempesta di categoria 5, in grado di produrre venti fino a 282 km/h.
Prossimi video
I cacciatori di uragani nell'occhio di Melissa
Mondo
Elezioni Paesi Bassi, Wilders in vantaggio nei sondaggi
Mondo
Corea del Sud, proteste contro la visita di Donald Trump
Mondo
Vietnam, inondazioni record causano morti e dispersi
Mondo
Raid israeliani su Gaza: decine di morti nonostante tregua
Mondo
Trump: non posso candidarmi per il terzo mandato
Mondo
Attacco Gaza, operatori Mezzaluna Rossa scavano tra macerie
Mondo