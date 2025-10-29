Offerte Sky
Attacco Gaza, operatori Mezzaluna Rossa scavano tra macerie

Mondo

Gli operatori della Mezzaluna Rossa Palestinese hanno scavato tra le macerie per salvare le persone rimaste intrappolate dopo un attacco israeliano a Gaza City. L’esercito di Tel Aviv ha eseguito una serie di bombardamenti lungo la Striscia di Gaza che ha provocato la morte di almeno otto persone, di cui tre nel quartiere Sabra e cinque in un'auto presa di mira a Khan Younis.

