Gli operatori della Mezzaluna Rossa Palestinese hanno scavato tra le macerie per salvare le persone rimaste intrappolate dopo un attacco israeliano a Gaza City. L’esercito di Tel Aviv ha eseguito una serie di bombardamenti lungo la Striscia di Gaza che ha provocato la morte di almeno otto persone, di cui tre nel quartiere Sabra e cinque in un'auto presa di mira a Khan Younis.
Prossimi video
Corea del Sud, proteste contro la visita di Donald Trump
Mondo
Vietnam, inondazioni record causano morti e dispersi
Mondo
Raid israeliani su Gaza: decine di morti nonostante tregua
Mondo
Trump: non posso candidarmi per il terzo mandato
Mondo
Attacco Gaza, operatori Mezzaluna Rossa scavano tra macerie
Mondo
Uragano Melissa, Giamaica chiede aiuti internazionali
Mondo
Uragano Melissa, gravi inondazioni a Santiago de Cuba
Mondo