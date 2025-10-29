Elezioni Paesi Bassi, Wilders in vantaggio nei sondaggi

In Olanda i cittadini si sono recati alle urne per esprimere il proprio voto alle elezioni politiche. Gli ultimi sondaggi hanno indicato il Partito per la Libertà (Pvv) di Geert Wilders come possibile vincitore nonostante circa la metà degli elettori fosse ancora indecisa a pochi giorni dal voto.
