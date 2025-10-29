Corea del Sud, proteste contro la visita di Donald Trump

Il 29 ottobre centinaia di manifestanti hanno protestato a Seul contro la visita del presidente Donald Trump. I partecipanti hanno sfilato con maschere e cartelli “Trump not welcome”, denunciando le sue tendenze autoritarie. Il politico locale Kwon Young-guk ha criticato “la falsa cooperazione internazionale sotto pressione USA”. Trump ha intanto annunciato un nuovo accordo commerciale con la Corea del Sud.
