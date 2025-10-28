Offerte Sky
Valencia, lavori di ricostruzione un anno dopo alluvione

Mondo

A Paiporta, in Spagna, le autorità sono al lavoro per ricostruire la città distrutta da una grave inondazione. Nota come DANA, l’alluvione colpì la regione di Valencia il 29 ottobre 2025 provocando la morte di 237 persone.

