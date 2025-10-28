Valencia, lavori di ricostruzione un anno dopo alluvione

A Paiporta, in Spagna, le autorità sono al lavoro per ricostruire la città distrutta da una grave inondazione. Nota come DANA, l’alluvione colpì la regione di Valencia il 29 ottobre 2025 provocando la morte di 237 persone.
