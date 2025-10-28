Usa, Pentagono conferma attacchi a imbarcazioni dei narcos

Il Pentagono ha confermato che una serie di attacchi contro imbarcazioni sospette nel Pacifico orientale ha causato la morte di 14 presunti trafficanti di droga, con un solo sopravvissuto. L’operazione, parte della campagna antidroga voluta dal presidente Trump, è stata seguita dalle autorità messicane per il soccorso. I raid, tre in totale, si aggiungono a oltre dieci azioni simili condotte tra Caraibi e Pacifico dall’inizio di settembre, che hanno aumentato le tensioni con Venezuela e Colombia