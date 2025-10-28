Il Pentagono ha confermato che una serie di attacchi contro imbarcazioni sospette nel Pacifico orientale ha causato la morte di 14 presunti trafficanti di droga, con un solo sopravvissuto. L’operazione, parte della campagna antidroga voluta dal presidente Trump, è stata seguita dalle autorità messicane per il soccorso. I raid, tre in totale, si aggiungono a oltre dieci azioni simili condotte tra Caraibi e Pacifico dall’inizio di settembre, che hanno aumentato le tensioni con Venezuela e Colombia
Prossimi video
Il figlio del giornalista di Hong Kong Jimmy Lai: Mio padre in fin di vita, Trump unica speranza per salvarlo
Mondo
Papa Leone XIV: "Il mondo ha bisogno di riconciliazione"
Mondo
Usa, Pentagono conferma attacchi a imbarcazioni dei narcos
Mondo
Manca poco per il landfall dell'uragano Melissa in Giamaica
Mondo
Uragano Melissa sulla Giamaica, la traiettoria dal satellite
Mondo
Valencia, lavori di ricostruzione un anno dopo alluvione
Mondo
Re Carlo contestato: Da quanto sapevate del principe Andrea
Mondo