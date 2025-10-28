Offerte Sky
Trump incontra la premier giapponese: “Nuova età dell’oro”

Mondo

Nel corso del loro incontro a Tokyo, la premier nipponica ha detto al presidente americano Donald Trump che vuole "realizzare una nuova età dell'oro per l'alleanza Giappone-Usa". Il leader Usa ha da ringraziato Takaichi per la decisione di intensificare la cooperazione in materia di sicurezza, con l'aumento degli acquisti di "apparati militari americani"

