Terremoto in Turchia, piscina trabocca durante la scossa

Mondo

Un terremoto di magnitudo 6.1 ha scosso la Turchia, provocando il crollo di quattro edifici ma senza causare vittime. Le autorità hanno confermato che la scossa, avvenuta a 10 chilometri di profondità, ha generato scene di panico, mentre un video mostrava una piscina traboccare durante il sisma

