Giappone, Trump elogia la nuova premier Sanae Takaichi

Durante la visita a Tokyo, il presidente americano Trump ha elogiato la premier giapponese Sanae Takaichi, prima donna a guidare il Paese, ricordando l’amicizia con l’ex premier Shinzo Abe. Takaichi, allieva politica di Abe, ha lodato gli sforzi di Trump per la pace globale e ha annunciato l’intenzione di nominarlo per il Nobel per la Pace