Durante la visita a Tokyo, il presidente americano Trump ha elogiato la premier giapponese Sanae Takaichi, prima donna a guidare il Paese, ricordando l’amicizia con l’ex premier Shinzo Abe. Takaichi, allieva politica di Abe, ha lodato gli sforzi di Trump per la pace globale e ha annunciato l’intenzione di nominarlo per il Nobel per la Pace
Prossimi video
Re Carlo contestato: Da quanto sapevate del principe Andrea
Mondo
Il costo delle guerre nell'economia del mondo
Mondo
Uragano Melissa, classificato 5 verso Giamaica, Cuba e Haiti
Mondo
Terremoto in Turchia, piscina trabocca durante la scossa
Mondo
Cisgiordania, la polizia israeliana uccide tre palestinesi
Mondo
Giappone, Trump elogia la nuova premier Sanae Takaichi
Mondo
Hamas consegna resti di un ostaggio già riportato a Israele
Mondo