Cisgiordania, la polizia israeliana uccide tre palestinesi

Mondo

La polizia israeliana ha annunciato di aver ucciso tre palestinesi, identificati come membri di una "cellula terroristica", durante un raid condotto con l'esercito nel villaggio di Kfar Kud, a ovest di Jenin, nella Cisgiordania occupata. Secondo il comunicato, il gruppo "stava pianificando un attacco".

