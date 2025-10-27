Offerte Sky
Re Carlo III inaugura memoriale per veterani comunità LGBT+

Mondo

Re Carlo III ha inaugurato al National Memorial Arboretum di Staffordshire un memoriale dedicato ai membri della comunità LGBT+ che hanno prestato servizio militare. L’opera “Open Letter” celebra chi ha servito e ricorda le vittime del divieto di servizio per persone LGBT, abolito nel 2000. Durante la cerimonia, il sovrano ha deposto fiori e incontrato veterani

