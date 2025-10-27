Offerte Sky
Putin, l'incontro con la Ministra degli esteri nordcoreana

Mondo

Il presidente russo Vladimir Putin ha incontrato al Cremlino la ministra degli Esteri nordcoreana Choe Son Hui. Durante il colloquio, Putin le ha chiesto di riferire a Kim Jong Un che “tutto procede secondo i piani” nelle relazioni tra Mosca e Pyongyang

