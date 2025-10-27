Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Orban, l'incontro con il Gran maestro dell'Ordine di Malta

Mondo

Il 27 ottobre Viktor Orbán ha incontrato a Roma Fra’ John Dunlap, Gran Maestro dell’Ordine di Malta, nella Villa Magistrale all’Aventino. Al centro dei colloqui la pace in Ucraina e il cessate il fuoco a Gaza. L’Ordine ha assistito oltre 52.000 rifugiati ucraini in Ungheria dal 2022. L’incontro ha confermato la solidità dei rapporti diplomatici e della cooperazione umanitaria tra Budapest e l’Ordine.

Prossimi video

Orban, l'incontro con il Gran maestro dell'Ordine di Malta

Mondo

Vaticano, il Pontefice riceve Viktor Orban

Mondo

Lula su tensioni Usa-Venezuela: "Non ignorare sovranità"

Mondo

Ucraina: Zelensky: da Starmer proposta per cessate il fuoco

Mondo

Usa-Cina, tra i nodi da sciogliere questione terre rare

Mondo

Viktor Orban da Papa Leone XIV, l'incontro in Vaticano

Mondo