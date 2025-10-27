Orban, l'incontro con il Gran maestro dell'Ordine di Malta

Il 27 ottobre Viktor Orbán ha incontrato a Roma Fra’ John Dunlap, Gran Maestro dell’Ordine di Malta, nella Villa Magistrale all’Aventino. Al centro dei colloqui la pace in Ucraina e il cessate il fuoco a Gaza. L’Ordine ha assistito oltre 52.000 rifugiati ucraini in Ungheria dal 2022. L’incontro ha confermato la solidità dei rapporti diplomatici e della cooperazione umanitaria tra Budapest e l’Ordine.