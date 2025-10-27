Naufragio di migranti al largo della Grecia: 4 morti

Quattro migranti sono morti dopo l’affondamento di un’imbarcazione al largo dell’isola greca di Lesbo. La Guardia costiera ha tratto in salvo sette persone e continua le ricerche per eventuali dispersi. È il secondo naufragio mortale nella zona dall’inizio di ottobre
