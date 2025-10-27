Belgio, regata di zucche giganti a Kasterlee

Offerte Sky
Il 26 ottobre a Kasterlee, in Belgio, si è tenuta la tradizionale regata di zucche giganti. I partecipanti hanno pagaiato in enormi zucche svuotate per una gara di 100 metri sullo stagno del paese. L’evento, organizzato dal 2008 dal club locale di kayak e dai coltivatori, unisce sport e folklore. I visitatori hanno assistito incuriositi alla preparazione e al test di galleggiamento delle zucche.

