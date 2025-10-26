Offerte Sky
Valencia, proteste contro Mazon a un anno dalle alluvioni

Mondo

Il 25 ottobre decine di migliaia di persone hanno manifestato a Valencia chiedendo le dimissioni del leader regionale Carlos Mazon per la gestione delle alluvioni che un anno fa, nel 2024, causarono 229 morti. I cittadini accusano il governo di aver lanciato l’allerta troppo tardi, fatto su cui indaga la magistratura. Le piogge furono provocate dal fenomeno DANA, aggravato dai cambiamenti climatici.

