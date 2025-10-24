Il Monte Fuji ha visto cadere la prima neve della stagione il 23 ottobre, 21 giorni più tardi del solito ma 15 giorni prima rispetto all’anno scorso
Prossimi video
Casa Bianca, completamente demolita la East Wing
Mondo
Ucraina, bombardamento russo a Kherson: morti e feriti
Mondo
Giappone, Monte Fuji: prima neve della stagione
Mondo
Elezioni midterm in Argentina, test per il presidente Milei
Mondo
Timeline, il vertice dei volenterosi a Londra e il rischio epidemia a Gaza
Mondo
I blocchi e la fame, i due volti della tregua a Gaza
Mondo
Madagascar, messa nella piazza simbolo delle rivolte
Mondo