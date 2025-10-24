Offerte Sky
Giappone, Monte Fuji: prima neve della stagione

Mondo

Il Monte Fuji ha visto cadere la prima neve della stagione il 23 ottobre, 21 giorni più tardi del solito ma 15 giorni prima rispetto all’anno scorso

