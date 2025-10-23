Re Carlo: visita alla Basilica di San Paolo Fuori le Mura

Re Carlo III e la regina Camilla hanno visitato la Basilica di San Paolo fuori le Mura, dove al sovrano è stata donata una sedia in legno riservata ai futuri monarchi britannici. Decorata con lo stemma reale e il motto “Ut unum sint”, simboleggia il dialogo tra Chiesa cattolica e Comunione anglicana. Carlo ha anche conferito a papa Leone due onorificenze reali, dopo aver pregato con lui nella Cappella Sistina durante la visita di Stato in Vaticano
