Re Carlo: visita alla Basilica di San Paolo Fuori le Mura

Mondo

Re Carlo III e la regina Camilla hanno visitato la Basilica di San Paolo fuori le Mura, dove al sovrano è stata donata una sedia in legno riservata ai futuri monarchi britannici. Decorata con lo stemma reale e il motto “Ut unum sint”, simboleggia il dialogo tra Chiesa cattolica e Comunione anglicana. Carlo ha anche conferito a papa Leone due onorificenze reali, dopo aver pregato con lui nella Cappella Sistina durante la visita di Stato in Vaticano

