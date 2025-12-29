Una forte ondata di maltempo ha investo le province meridionali e orientali della Spagna provocando la morte di tre persone. A Valencia le autorità hanno invitato i residenti a rimanere in casa e in zone sopraelevate.
Prossimi video
Maltempo in Spagna, inondazioni causano tre morti
Mondo
Mariupol, inaugurato dai russi il teatro distrutto nel 2022
Mondo
Baviera, Rauhnacht a Beilngries: festeggiamenti in maschera
Mondo
La Direttrice di The Economist: auspico Ue più unita
Mondo
Turchia, raid contro sospetti Isis a Yalova: morti e feriti
Mondo
Cina, prova di forza su Taiwan: esercitazioni militari con fuoco vivo
Mondo
Messico, deraglia treno interoceanico: morti e feriti
Mondo