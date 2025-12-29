Offerte Sky
Maltempo in Spagna, inondazioni causano tre morti

Mondo

Una forte ondata di maltempo ha investo le province meridionali e orientali della Spagna provocando la morte di tre persone. A Valencia le autorità hanno invitato i residenti a rimanere in casa e in zone sopraelevate.

