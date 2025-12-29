Offerte Sky
Spagna, valanga sui Pirenei travolge sciatori: tre morti

Mondo

: A Panticosa, in Spagna, una valanga ha travolto sei persone che praticavano sci di fondo. Tre di loro sono morte e una è rimasta ferita, mentre due sciatori sono riusciti a fuggire e a chiamare i soccorsi.

