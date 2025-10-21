Gaza, secondo l’Onu gli aiuti restano troppo pochi

Il 21 ottobre il World Food Programme dell’Onu ha dichiarato che gli aiuti a Gaza aumentano ma restano insufficienti. Entrano 750 tonnellate di cibo al giorno contro le 2.000 necessarie. Solo due valichi, Kerem Shalom e Kissufim, sono aperti. Per mezzo milione di persone, i rifornimenti che arrivano bastano per due sole settimane. Molti civili razionano il cibo, temendo la fine della tregua.
