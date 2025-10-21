Esplora tutte le offerte Sky
Gaza, salma di un ostaggio di Hamas arrivata in Israele

Mondo

A Tel Aviv il convoglio che trasportava il corpo di un ostaggio israeliano deceduto a Gaza e consegnato da Hamas è arrivato al Centro Nazionale di Medicina Legale. In base all’accordo di cessate il fuoco, Hamas ha rilasciato 20 ostaggi vivi ed è alla ricerca dei corpi dei 48 ostaggi uccisi. Israele ha invece scarcerato quasi 2.000 prigionieri palestinesi.

