Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Yemen, funerali per capo Houthi ucciso in raid israeliano

Mondo

Il 20 ottobre a Sanaa, capitale dello Yemen, si sono tenuti i funerali del capo di stato maggiore Houthi, Muhammad Abd al-Karim al-Ghamari, di suo figlio Hussein, 13 anni, e di due guardie del corpo. Il gruppo filo-iraniano ha confermato la sua morte, avvenuta “nell’adempimento del dovere”. Israele aveva colpito obiettivi Houthi in agosto, uccidendone vari leader. Il ministro della Difesa israeliano Katz ha confermato l’attacco, avvertendo che Tel Aviv “colpirà ogni futura minaccia”.

Prossimi video

Ucraina, Zelensky: pronto ad andare a Budapest se invitato

Mondo

Elezioni Bolivia, vince il moderato Paz

Mondo

Bolivia, il nuovo presidente Rodrigo Paz: "Una nuova fase per il Paese"

Mondo

Mattarella a Bruxelles per una visita di Stato in Belgio

Mondo

Yemen, funerali per capo Houthi ucciso in raid israeliano

Mondo

Donald Trump: "Droga in Colombia fuori controllo, il presidente è pazzo"

Mondo