Yemen, funerali per capo Houthi ucciso in raid israeliano

Il 20 ottobre a Sanaa, capitale dello Yemen, si sono tenuti i funerali del capo di stato maggiore Houthi, Muhammad Abd al-Karim al-Ghamari, di suo figlio Hussein, 13 anni, e di due guardie del corpo. Il gruppo filo-iraniano ha confermato la sua morte, avvenuta “nell’adempimento del dovere”. Israele aveva colpito obiettivi Houthi in agosto, uccidendone vari leader. Il ministro della Difesa israeliano Katz ha confermato l’attacco, avvertendo che Tel Aviv “colpirà ogni futura minaccia”.
