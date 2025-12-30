Terrorismo Turchia, blitz anti Isis: arrestati 357 sospetti

La polizia turca ha svolto un’operazione contro lo Stato Islamico dopo che tre agenti e sei militanti sono stati uccisi in uno scontro a fuoco nel nord-ovest del Paese. Le autorità hanno effettuato raid in 21 province arrestando 357 sospetti appartenenti all’organizzazione terroristica.
