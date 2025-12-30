New York, la neve copre Syracuse: allerta fino a Capodanno

La neve ha coperto di bianco la città di Syracuse, nello Stato di New York. Ma l’allerta meteo sarà valida fino alla notte di Capodanno. Previste nevicate tra 30 e 60 centimetri e raffiche di vento fino a 80 km/h
