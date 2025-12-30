Offerte Sky
New York, la neve copre Syracuse: allerta fino a Capodanno

Mondo

La neve ha coperto di bianco la città di Syracuse, nello Stato di New York. Ma l’allerta meteo sarà valida fino alla notte di Capodanno. Previste nevicate tra 30 e 60 centimetri e raffiche di vento fino a 80 km/h

