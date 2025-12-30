Eurostar, guasto nel tunnel della Manica: sospesi i treni

La compagnia Eurostar ha sospeso i treni che collegano il Regno Unito e l'Europa attraverso il tunnel della Manica a causa di problemi tecnici. “C'è stato un incidente legato a un guasto all'alimentazione elettrica dei treni sotto il tunnel, che ha richiesto un intervento tecnico sui cavi", ha dichiarato l’azienda, che ha suggerito ai viaggiatori di rimandare il viaggio a un’altra data.
